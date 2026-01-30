Treviso vince due milioni di euro alla lotteria e il figlio pretende una parte | ‘Sono disoccupato voglio il mantenimento’

A Treviso, un uomo ha vinto due milioni di euro alla lotteria. Ma il figlio, disoccupato, si presenta chiedendo una parte del denaro per il mantenimento. La discussione si fa accesa e mette in luce le tensioni familiari, con il giovane che reclama i suoi diritti e il genitore che si difende. La vicenda si sta facendo strada tra le conversazioni di quartiere e le autorità stanno seguendo da vicino gli sviluppi.

"Money, so they say, is the root of all evil today", cantavano i Pink Floyd nel 1973. E, anche senza essere così esageratamente fatalisti, sicuramente i soldi qualche situazione spiacevole possono crearla. Come a Treviso, dove una semplice vincita al gratta e vinci ha scatenato una faida in famiglia. E' in quel di Volpago di Montello, provincia trevigiana, che, un 68enne ha vinto quasi due milioni di euro grazie ad un biglietto del "Turista per Sempre", ma l'entusiasmo è stato presto ucciso. Come riportato sulle colonne de Il Gazzettino, neanche il tempo di gioire per l'inaspettata somma e confidare ai cari il lieto evento, che subito il figlio del 68enne ha battuto cassa, chiedendo al genitore una parte della vincita.

