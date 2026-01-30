Trento accoglie la Fiamma Olimpica | Simbolo potente di unione pace e lealtà ecco il video

Ieri sera a Trento centinaia di persone si sono radunate per accogliere la Fiamma Olimpica. La cerimonia è stata un momento di festa, con i presenti che hanno mostrato entusiasmo e orgoglio. La Fiamma è stata considerata un simbolo di unione, pace e lealtà, e l’atmosfera è stata carica di emozioni.

Erano in centinaia le persone che ieri sera, giovedì 29 gennaio, hanno festeggiato l’arrivo della Fiamma Olimpica a Trento. Tra i protagonisti della staffetta – assieme al velista trentino Ruggero Tita, che ha acceso la fiaccola sul palco di Piazza Duomo – gli atleti Nadia Battocletti, Toto Forray, Matteo Anesi, Francesca Dallapè e Orietta Bertò. “Per Trento è un grandissimo onore accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo potente di unione, di pace e lealtà” ha detto ai presenti il sindaco Franco Ianeselli, in attesa dell’arrivo dei tedofori e dell’accensione del braciere. E ancora: “Io ricordo sempre quello che ha detto Nelson Mandela a proposito dello sport, capace di ispirare, di ridere in faccia a ogni discriminazione, di creare speranza”.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

