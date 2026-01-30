Trento accoglie la Fiamma Olimpica | Simbolo potente di unione pace e lealtà ecco il video

Ieri sera a Trento centinaia di persone si sono radunate per accogliere la Fiamma Olimpica. La cerimonia è stata un momento di festa, con i presenti che hanno mostrato entusiasmo e orgoglio. La Fiamma è stata considerata un simbolo di unione, pace e lealtà, e l’atmosfera è stata carica di emozioni.

Erano in centinaia le persone che ieri sera, giovedì 29 gennaio, hanno festeggiato l’arrivo della Fiamma Olimpica a Trento. Tra i protagonisti della staffetta – assieme al velista trentino Ruggero Tita, che ha acceso la fiaccola sul palco di Piazza Duomo – gli atleti Nadia Battocletti, Toto Forray, Matteo Anesi, Francesca Dallapè e Orietta Bertò. “Per Trento è un grandissimo onore accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo potente di unione, di pace e lealtà” ha detto ai presenti il sindaco Franco Ianeselli, in attesa dell’arrivo dei tedofori e dell’accensione del braciere. E ancora: “Io ricordo sempre quello che ha detto Nelson Mandela a proposito dello sport, capace di ispirare, di ridere in faccia a ogni discriminazione, di creare speranza”.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Trento Fiamma

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trento Fiamma

Argomenti discussi: Dall’eleganza di Merano al cuore di Trento: la Fiamma Olimpica traccia la rotta verso i Giochi; Fiamma olimpica a Trento, il sindaco: Simbolo di pace e unione, lo sport ride in faccia alle discriminazioni; Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Trento: percorso e tedofori; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 53 ci porta da Merano a Trento - Aggiornamento del 29 Gennaio delle ore 14:39.

Fiamma olimpica Trento: Tita, Anesi e Mosaner tra i 30 tedofori della tappa del 29 gennaioLa Fiamma olimpica Trento sta per arrivare in città in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 ... secolo-trentino.com

COMUNE TRENTO * PIAZZA DUOMO – ACCENSIONE BRACIERE: SINDACO IANESELLI, «UN ONORE ACCOGLIERE LA FIAMMA OLIMPICA, LO SPORT RIDE IN FACCIA ALLE DISCRIMINAZIONI»LA CERIMONIA DI ACCENSIONE DEL BRACIERE IN PIAZZA DUOMO. Il sindaco: Un onore accogliere la Fiamma olimpica. Lo sport porta speranza e ride in faccia alle ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sondrio accende la fiamma olimpica con Sandro Vanoi, mister sette Olimpiadi L’ex Commissario Tecnico dello sci di fondo, che ha vissuto le Olimpiadi in ogni ruolo, porterà la fiaccola nella sua città. Ricordi e aneddoti di mezzo secolo ai Cinque Cerchi: dalla - facebook.com facebook