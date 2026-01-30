Treni confermato lo sciopero di lunedì 2 febbraio | viaggi a rischio per tutto il giorno

Lunedì 2 febbraio i treni di Trenord non circoleranno, confermando lo sciopero che provoca disagi in tutto il Vco e a Novara. I pendolari dovranno fare i conti con 23 ore di possibili problemi, rischiando di restare a piedi tra ritardi e cancellazioni. La giornata si preannuncia difficile per chi si sposta in treno quella mattina.

Febbraio inizia con 23 ore di (possibili) disagi per i pendolari novaresi e del Vco. É infatti confermato lo sciopero del personale Trenord in programma per la giornata di lunedì 2 febbraio. Per tutta la giornata le corse potranno quindi subire variazioni e cancellazioni. Dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno in vigore le fasce orarie di garanzia durante le quali viaggeranno i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti disponibili su trenord.it. Tutte le altre corse previste da orario non potranno essere garantite. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Novara usa la nostra Partner App gratuita!🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Treni Conferma

È stato confermato uno sciopero dei treni anche per lunedì 12 gennaio, che potrebbe causare disagi ai pendolari della zona di Novara e del Vco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Treni Conferma

Argomenti discussi: Sciopero 2 febbraio 2026; Ufficiale un altro sciopero dei trasporti, nessuna fascia di garanzia: gli orari; Sciopero trasporti febbraio 2026 treni, aerei e mezzi pubblici: giorni critici e date da segnare; Disagi in vista per i pendolari: il 2 febbraio treni in sciopero per 24 ore.

Disagi in vista per i pendolari: il 2 febbraio treni in sciopero per 24 oreSindacati sulle barricate e disagi in visita per i pendolari: Trenord conferma lo sciopero indetto dalla sigla sindacale Orsa, che dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di martedì 3 febbraio 2026 ... monzatoday.it

Scioperi treni febbraio 2026: disagi su Trenord e Gruppo FSA febbraio 2026 sono previsti alcuni scioperi dei treni che potrebbero creare disagi rilevanti alla mobilità ferroviaria nelle prime e nelle ultime settimane del mese. missionline.it

AMUS INFORMA AGEVOLAZIONI TRENITALIA PER IL PERSONALE DELLA DIFESA DI COSA SI TRATTA Trenitalia ha confermato agevolazioni tariffarie per i dipendenti del Ministero della Difesa, in servizio e in quiescenza, e per i familiari (coniug - facebook.com facebook