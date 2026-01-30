Travolto e trascinato sulla strada orrore in Italia | una morte spaventosa

Questa mattina a Gaggiano, un'auto ha investito un ciclista di 65 anni, Sante Maurizio Caldera. L’uomo è stato travolto da un tir in via Marco Polo e non ce l’ha fatta. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Milano – Un drammatico incidente ha tolto la vita a Sante Maurizio Caldera, ciclista milanese di 65 anni, travolto da un tir nel primo pomeriggio di giovedì 29 gennaio in via Marco Polo, a Gaggiano, nell’hinterland ovest di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il telaio in carbonio della sua bici da corsa è stato spezzato a metà, mentre il corpo del 65enne è rimasto sotto le ruote gemellate del rimorchio del mezzo pesante. Il conducente, un uomo di 37 anni, sotto shock, si è subito fermato per prestare soccorso, collaborando con i soccorritori e rimanendo in attesa dell’arrivo delle autorità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

