Travo al via i The Letterari in biblioteca

Da ilpiacenza.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti gli attesi "The letterari" di Travo ed hanno riscosso grande successo già al loro debutto. Erano infatti una ventina le persone che si sono recate alla biblioteca comunale “P. Agnelli” di Travo nel pomeriggio del 28 gennaio per leggere assieme, parlare di letteratura e sorseggiare un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Travo Letterari

Prevenzione e servizio al territorio, volontari della Pubblica Valtrebbia in piazza a Travo

Il 8 dicembre, i volontari della Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia hanno partecipato in piazza a Travo, durante il mercato mensile “Travo Agricola Artigiana”.

InSalaZa 2026 – Incontri in biblioteca: l’AAMOD apre al pubblico la Biblioteca di Cinema e Storia ?sfir’ Šub

InSalaZa 2026 propone un approfondimento sulla Biblioteca di Cinema e Storia dell’AAMOD, che va oltre la semplice conservazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Travo Letterari

Argomenti discussi: Scontro frontale sulla Statale 45 a Cernusca, tre persone soccorse.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.