Travo al via i The Letterari in biblioteca

Sono partiti gli attesi "The letterari" di Travo ed hanno riscosso grande successo già al loro debutto. Erano infatti una ventina le persone che si sono recate alla biblioteca comunale “P. Agnelli” di Travo nel pomeriggio del 28 gennaio per leggere assieme, parlare di letteratura e sorseggiare un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Travo Letterari

Il 8 dicembre, i volontari della Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia hanno partecipato in piazza a Travo, durante il mercato mensile “Travo Agricola Artigiana”.

InSalaZa 2026 propone un approfondimento sulla Biblioteca di Cinema e Storia dell’AAMOD, che va oltre la semplice conservazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Travo Letterari

Argomenti discussi: Scontro frontale sulla Statale 45 a Cernusca, tre persone soccorse.

A gennaio tornano gli appuntamenti letterari, e il tour di Galileo, oltre le stelle continua! Segnatevi le prossime due tappe: – lunedì 26/01 ore 18.30 alla Bibliothe & Co – venerdì 30/01 ore 18 alla Biblioteca Sormani (sala del Portico) Corrado d'Elia presente - facebook.com facebook