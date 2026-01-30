L’intervento di Marco Travaglio mette in risalto come il giornalismo oggi si trovi a dover fare i conti con l’influenza di intelligenza artificiale e algoritmi. Il giornalista ha detto chiaramente che per sopravvivere, le testate devono imparare a fregarsene delle piattaforme e dei loro meccanismi automatici. Con i social che dominano l’informazione, i giornalisti si trovano a dover cercare nuove strade per mantenere l’indipendenza e la chiarezza, lontano dalle logiche dei grandi algoritmi. La rivol

Intelligenza artificiale e algoritmi dei proprietari delle piattaforme social. Il giornalismo è attraversato da una rivoluzione digitale dalla portata e dalle conseguenze ancora difficili da analizzare. Nel pomeriggio di approfondimento dedicato al tema alla camera dei Deputati, su impulso della presidente della Commissione di parlamentare di Vigilanza RAI, la pentastellata Barbara Floridia, tanti i volti e le firme di rilievo che hanno preso la parola. All’evento oltre Giovabnni, Floris, Luisella Costamagna, Veronica Gentili, c’erano anche i direttori Peter Gomez e Marco Travaglio. “Il giornalista deve continuare a cercare e dare notizie possibilmente esclusive come l’ultima che abbiamo dato sul Fatto Quotidiano, grazie a Stefania Maurizi, come l’irruzione dell’ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ” afferma Travaglio che aggiunge “e poi seguendo la cronaca cercando di non adagiarsi al mainstream che è assecondato dagli algoritmi che tendono a considerare vero e giusto quello che dicono tutti e sbagliato e da cancellare le voci stonate, invece io credo che l’informazione si salvi proprio a stonare nel coro dei pecoroni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “L’informazione per sopravvivere deve fregarsene di algoritmi e piattaforme”

Approfondimenti su Travaglio Algoritmi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Travaglio Algoritmi

Argomenti discussi: Travaglio: La guerra ibrida la fanno tutti, il problema è un altro; Marco Travaglio difende Fabrizio Corona: Quella chiesta da Signorini e Mediaset è censura preventiva; Vuoi zittire un giornalista? Chiedigli un milione di danni. Ecco come funziona la lite temeraria; Vertice a Davos, Travaglio ironizza su Macron: Con Trump non basta mettersi gli occhiali da Top Gun.

Corona-Signorini e il nodo della censura preventiva: Lucarelli non la pensa come TravaglioIl Tribunale di Milano interviene sul caso Corona-Signorini. Tra ordinanza, comunicati Mediaset e opinioni opposte di Travaglio e Lucarelli, il dibattito su libertà di espressione e informazione si ac ... gay.it

Marco Travaglio difende Fabrizio Corona: Giudice gli ha tappato la bocca, è censura preventiva/ L’attaccoMarco Travaglio analizza il caso Corona-Signorini e l'ultima decisione del giudice di Milano sull'ex re dei paparazzi nel suo editoriale ... ilsussidiario.net

Intervento integrale di Marco Travaglio a “Le sfide dell’informazione”. Su iniziativa della senatrice Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, alla Camera si terrà l’incontro “Le sfide dell’informazione”. Roma, 29 gennaio 2026 - facebook.com facebook