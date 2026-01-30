Tranciato un tubo sulla provinciale a Ortona | Non utilizzate il gas fino a nuove comunicazioni

Questa mattina a Ortona, in località Feudo, un tubo del gas è stato accidentalmente tranciato. La strada è stata subito chiusa e gli operai hanno avviato le operazioni di sicurezza. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di non utilizzare il gas fino a nuove comunicazioni. Nessun ferito, ma si teme per possibili problemi se il gas continuerà a fuoriuscire. La situazione resta sotto controllo, le squadre di emergenza stanno lavorando per riparare il danno.

Un tubo del gas è stato tranciato accidentalmente in località Feudo a Ortona, nella tarda mattinata di venerdì 30 gennaio. Il tratto interessato della strada provinciale 40 'Pelusi' é stato temporaneamente chiuso al traffico. "Per motivi di sicurezza, si invitano i cittadini residenti nelle.

