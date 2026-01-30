Tragico scontro tra camion e automedica sulla Palermo-Agrigento | chi sono le tre vittime

Nella mattinata di oggi, sulla statale Palermo-Agrigento, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un camion e un’auto medica. Tre persone hanno perso la vita, tra cui una paziente e due soccorritori. L’incidente si è verificato poco prima di Bolognetta, creando scompiglio e disagi sulla strada. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni mentre si cerca di chiarire le cause dello schianto.

L'incidente mortale alla Bolognetta: morta paziente e due soccorritori. La statale Palermo-Agrigento si trasforma ancora una volta in teatro di morte. Un'automedica diretta nel capoluogo siciliano per trasportare una paziente dializzata si è scontrata con un camion nei pressi di Bolognetta, in contrada Coda di Volpe. Il bilancio è drammatico: tre vittime, tra cui due operatori sanitari e un'anziana paziente. A perdere la vita sono Gaspare Lo Giudice, 48 anni, Giuseppe Badalamenti, 66 anni, e Giovanna Oddo, 95 anni, che stava andando a Palermo per la dialisi. Illeso ma sotto choc il conducente del mezzo pesante, un uomo di 52 anni.

