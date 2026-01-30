Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento scontro tra automedica e camion | 3 morti

Un incidente grave si è verificato sulla strada tra Palermo e Agrigento, vicino a Bolognetta. Un’autoambulanza si è scontrata con un camion, provocando la morte di tre persone. A perdere la vita sono due operatori sanitari e una donna in dialisi che viaggiavano sull’automedica. La scena è apparsa subito molto cruda, con i mezzi coinvolti in un impatto violento. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato niente da fare per le vittime. La strada è stata chiusa per le operazioni di recuper

L'impatto è avvenuto nei pressi di un viadotto a Bolognetta, nel palermitano. Le persone coinvolte nel sinistro sono due operatori sanitari e una donna dializzata che viaggiavano a bordo dell'automedica Grave incidente stradale questa mattina lungo la statale Palermo-Agrigento, dove uno scontro tra un camion e un’automedica ha provocato tre vittime. Il bilancio definitivo parla della morte di due sanitari e di un paziente in dialisi, tutti occupanti del mezzo di soccorso. Il tragico impatto si è verificato nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe, causando il blocco totale della circolazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

