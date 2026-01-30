Traffico Roma del 30-01-2026 ore 19 | 30

Traffico in calo sulla rete principale di Roma, ma ci sono ancora diversi rallentamenti. La sera del 30 gennaio le code si concentrano su via Appia Nuova, all’altezza di via delle Capannelle, dove le auto si ferma in entrambe le direzioni. Intenso anche il traffico su via del Foro Italico e sulla tangenziale, tra viale di Tor di Quinto e via Salaria. Alle 20:45, per la partita Lazio-Genoa all’Olimpico, scattano i provvedimenti di sicurezza che prevedono la chiusura di viale della Farnesina

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale su via Appia Nuova ancora code tratti all'altezza di via delle Capannelle nelle due direzioni ed è intenso il traffico su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi questa sera alle 20:45 all'Olimpico Lazio Genoa consueti provvedimenti relativi alla sicurezza della viabilità nell'area del Foro Italico chiusa anche viale della Farnesina prima e dopo la gara non escludono ripercussioni a Flaminio al della Vittoria e sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo la chiusura per uno smottamento di via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta possibili ripercussioni per la circolazione soprattutto su via di Grotta Perfetta per quanto riguarda il trasporto pubblico da questa sera 21 e fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio stop della circolazione sulla linea B B 1 della metropolitana nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio regolare la circolazione tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee bus navetta da mb7 San Paolo Rebibbia e la mb1 piazza Bologna viale Jonio lavori questa notte alle porte di Roma sull'autosole dalle 22 chiusura del Bivio che mette sulla diramazione di roba Sud per chi proviene da Firenze e diretto quindi in direzione del raccordo anulare ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-01-2026 ore 19:30

Approfondimenti su Roma Traffic

Alle ore 19:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code lungo l'intero anello del raccordo anulare, a causa di un incidente.

Il traffico a Roma il 19 gennaio 2026 alle ore 19:30 presenta congestioni nelle carreggiate interne tra Nomentana e Casilina, e tra Fiumicino e via Aurelia Sud.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Traffic

Argomenti discussi: Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Roma, trascorsi chiusi in auto quasi 5 giorni (nel 2025). Ma stiamo migliorando; Traffico 30, 31 gennaio, 1 febbraio 2026: le previsioni del weekend; Rivoluzione Mobilità a Roma: Centro Storico Interamente a 30 km/h da Gennaio 2026.

Traffico Roma del 30-01-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sulla A24 roma-teramo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo consueti ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A24 roma-teramo code per incidente tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione di Roma si sta in fila anche in ... romadailynews.it

Chiusa temporaneamente al traffico anche via Roma, da largo Caduti fino a via Mazzini, per carotaggi relativi ai lavori del Fugnan. facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com