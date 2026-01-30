Traffico Roma del 30-01-2026 ore 18 | 30

Alle porte di Roma, il traffico di mercoledì sera si fa intenso. Code e rallentamenti si registrano sulla A24 in direzione Teramo tra Tivoli e Castel Madama a causa dei lavori in corso. In città, le principali vie consolari come la Cassia bis, la Salaria e il Raccordo Anulare sono intasate: traffico rallentato tra Nomentana e Appia, sulla tangenziale tra Corso di Francia e via Salaria, e anche in via del Foro Italico. La serata si anima anche con i consueti provvedimenti di sicurezza allo stadio Olimpico

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sulla A24 roma-teramo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo consueti spostamenti di queste ore sulle principali vie consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare dove ci sono incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e vegetale Salaria più avanti dei prati tra Nomentana e Appia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni stessa situazione in carreggiata opposta quindi sulla tangenziale via dei Monti Tiburtini a via Salaria E questa sera 20:45 all'Olimpico Lazio Genoa consueti provvedimenti relativi alla sicurezza della viabilità nell'area del Foro Italico chiusa Inoltre viale della Farnesina prima e dopo la gara non si escludono ripercussioni al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo la chiusura per uno smottamento di via Ardeatina tra via di San Sebastiano Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione soprattutto su via di Grotta Perfetta ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-01-2026 ore 18:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30 Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità. Traffico Roma del 18-01-2026 ore 18:30 Buongiorno, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Uranium clandestin : Alerte nucléaire mondiale Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Zona 30 centro storico, dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Roma, trascorsi chiusi in auto quasi 5 giorni (nel 2025). Ma stiamo migliorando; Traffico 30, 31 gennaio, 1 febbraio 2026: le previsioni del weekend. Traffico Roma del 30-01-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera 20:45 all'Olimpico Lazio Genoa consueto i ... romadailynews.it Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A24 roma-teramo code per incidente tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione di Roma si sta in fila anche in ... romadailynews.it Chiusa temporaneamente al traffico anche via Roma, da largo Caduti fino a via Mazzini, per carotaggi relativi ai lavori del Fugnan. - facebook.com facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.