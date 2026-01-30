Traffico Roma del 30-01-2026 ore 16 | 30

Questa sera a Roma, i tifosi che andranno allo stadio Olimpico per Lazio-Genoa dovranno prepararsi a qualche disagio nel traffico. Le autorità hanno messo in atto i provvedimenti di sicurezza e viabilità nell’area del Foro Italico, con chiusure e limitazioni che potrebbero ripercuotersi anche su Flaminio e sul lungotevere. I lavori sul Lungotevere Flaminio, con carreggiate ridotte e chiusure notturne, complicano la circolazione tra via Donatello e via Masolino da Panicale. Oltre a questo,

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera 20:45 all'Olimpico Lazio Genoa consueto i provvedimenti relativi alla sicurezza e la viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara non si escludono ripercussioni a Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere tangenziale disagi comunque contenuti Considerando che molti tifosi divertiranno lo stadio in polemica con i vertici societari per ritrovarsi poi nell'area di Ponte Milvio dove sono previste chiusure di lezioni per il traffico è fino al 14 febbraio lavori sul Lungotevere Flaminio comportano il transito su carreggiata ridotta tra via Donatello e via Masolino da Panicale in direzione ponte Flaminio durante la notte tra le 21 e le 6 lo stesso tratto è chiuso al transito ricordiamo la chiusura per uno smottamento di via Ardeatina 3 via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione soprattutto in via di Grotta Perfetta via sud della capitale resta chiusa via Laurentina 3 via del Fosso di Radicelli e via Vittorio Alpe Per quanto riguarda il trasporto pubblico da questa sera alle 21 e fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio Versilia le sto per la circolazione sulla linea B B 1 della metropolitana nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio regolare la circolazione tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee di bus navetta Amb 7 San Paolo Rebibbia e la mb1 piazza Bologna viale Jonio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-01-2026 ore 16:30

Approfondimenti su Roma Genoa

Al momento, il traffico a Roma risulta intenso lungo l'intero raccordo anulare e nelle principali vie del centro, a causa della parata di Capodanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna.

Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 presenta variazioni legate a manifestazioni di sostegno al Popolo iraniano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Uranium clandestin : Alerte nucléaire mondiale

Ultime notizie su Roma Genoa

Argomenti discussi: Zona 30 centro storico, dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Roma, trascorsi chiusi in auto quasi 5 giorni (nel 2025). Ma stiamo migliorando; Traffico 30, 31 gennaio, 1 febbraio 2026: le previsioni del weekend.

Traffico Roma del 30-01-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico rallentato in via Cassia 3 il raccordo anulare via di ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a ... romadailynews.it

Chiusa temporaneamente al traffico anche via Roma, da largo Caduti fino a via Mazzini, per carotaggi relativi ai lavori del Fugnan. - facebook.com facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com