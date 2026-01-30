Traffico Roma del 30-01-2026 ore 14 | 30

Questa sera sulla linea B della metropolitana di Roma scatta un stop parziale tra Basilica San Paolo e Rebibbia. La circolazione dei treni si fermerà alle 21, per permettere i lavori di rinnovo dell’infrastruttura. Chi deve spostarsi tra le due stazioni dovrà usare le navette sostitutive, che collegano Piazza Bologna con Viale Jonio e Basilica San Paolo con Rebibbia. Chi cambia bus a Piazza Bologna troverà la navetta EMB-1, mentre per chi sceglie MB7 la linea prosegue tra Basilica San Paolo e Rebibbia. Durante la sera, i

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da questa sera domenica parziale stop della circolazione sulla linea B della metropolitana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura stasera dalle 21 tra le stazioni di Basilica San Paolo e Rebibbia compresa la tratta B1 il collegamento Sara affidato alle navette bus sostitutivo emb-1 Piazza Bologna viale Jonio e mb7 Basilica San Paolo Rebibbia per spostarsi sulla tratta di uno sarà necessario cambiare bus a Piazza Bologna la circolazione dei treni proseguirà regolare tra basilica San Paolo e Laurentina tutti i parcheggi di scambio lungo la linea birra e se erano aperti con il consueto orario Mentre domani e domenica saranno le biglietterie Atac Nelle stazioni di Conca d'Oro termini e piramide il servizio sull'intera linea tornerà alla normalità con le prime corse di lunedì https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale.

Il 18 gennaio a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica del 2026, con restrizioni al traffico nella fascia verde.

Roma, limite 30 km/h nel centro storico

