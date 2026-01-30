Traffico Roma del 30-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma questa mattina alle 8:30 si presenta molto intenso. Le principali strade d'accesso al centro sono tutte in tilt, con code e rallentamenti. La Tangenziale e il raccordo anulare sono particolarmente congestionati: in carreggiata interna si formano incolonnamenti dalla Tuscolana fino all’Ardeatina, mentre in quella esterna si registrano rallentamenti tra la Aurelia e la Prenestina. La situazione si aggrava anche sul tratto urbano tra il raccordo e la Salaria, e lungo la Tiburtina. La polizia ha chiuso la via

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati traffico intenso il terrore progressivamente in queste ore sulla rete Chiara cittadina con quelle sono tutte le principali strade d'accesso al centro per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Tuscolana fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili cause della Cassia all'uscita Aurelia e nel settore opposto riuscite Prenestina e Tiburtina l'incoronamento sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dal raccordo alla tangenziale mentre in tangenziale abbiamo rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina a fino alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico all'ottavo Municipio la polizia locale Ci sentiamo ancora la chiusura della via Ardeatina per uno smottamento tra via di San Sebastiano Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina lo ricordiamo è stabile poi ha senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabili riflessi per la circolazione soprattutto in via di Grotta Perfetta nonna Allora Ci sono rallentamenti con code sulla Pontina via Appia rispettivamente da Pomezia alla zona dell'Euro e da Santa Maria delle Mole alle Capannelle parliamo ora di trasporto pubblico perché il fine settimana vedrà l'interruzione della linea B della metropolitana tra la stazione Basilica di San Paolo il capolinea di Rebibbia servizio interrotto anche per la diramazione per Jonio metro B sarà comunque in funzione tra Laurentina e Basilica di San Paolo i lavori e qui lo stop della metro inizieranno questa sera alle ore 21 e si protrarranno fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio con la ripresa regolare del servizio saranno disposte da TAC corse con autobus che girano le fermate maggiori informazioni su questa Altra notizia sul sito roma.

