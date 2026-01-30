Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09 | 30

Nella capitale, i disagi sulla viabilità aumentano con la chiusura della Ardeatina tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella a causa di uno smottamento. La strada, comunque, rimane transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via la fotografia, creando code e rallentamenti in tutta la zona, soprattutto lungo via di Grotta Perfetta. In periferia, la Laurentina resta chiusa tra via del Fosso di Radicelli e via Vittorio Alpe. Intanto, questa sera alle 20:45, la Lazio affronta il

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura della Ardeatina a causa di uno smottamento tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile da diversi giorni a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via la fotografia inevitabili quindi riflessi per la circolazione in tutta la zona in particolare lungo via di Grotta Perfetta nell'estrema periferia Sud la Laurentina è sempre chiusa tra via del Fosso di Radicelli e via Vittorio Alpe archiviata la trasferta di Lecce questa sera 20:45 la Lazio o riceve il Genoa allo stadio Olimpico i provvedimenti relativi alla viabilità e quindi alla sosta nell'area del Foro Italico scatteranno nel pomeriggio disagio comunque contenuti Considerando che molti tifosi di sera non lo stadio in polemica con i vertici societari per ritrovarsi di Ponte Milvio dove sono previste chiusure e deviazioni per il traffico e parliamo ora di trasporto pubblico perché il fine settimana vedrà l'interruzione della linea B della metropolitana tra stazione Basilica di San Paolo è il capolinea di Rebibbia servizio interrotto anche per la diramazione per Ionio la metro sarà comunque in funzione tra Laurentina e la Basilica di San Paolo i lavori e quindi lo stop della metro inizieranno questa sera alle ore 21 e si protrarranno fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio con la ripresa regolare del servizio vanno disposte da Atac corse con autobus che fermeranno a ridosso o nelle immediate vicinanze delle stazioni della metro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

