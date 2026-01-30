Trafficava hashish e marijuana in casa 21enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato un 21enne di Castelnuovo del Garda mentre trafficava hashish e marijuana nella sua casa. Durante un controllo, i militari hanno trovato droga pronta per essere venduta. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giovane è stato bloccato a Castelnuovo del Garda dopo un appostamento dei militari. Sequestrati 240 grammi di stupefacenti Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda hanno arrestato un 21enne di Castelnuovo del Garda. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio, quando i militari dell’Aliquota Operativa, impegnati in servizi mirati contro lo spaccio e i reati predatori, hanno notato un sospetto andirivieni di ragazzi da un’abitazione del paese. Il movimento continuo ha spinto i carabinieri ad appostarsi nei pressi dell’edificio per comprendere la natura di quel via vai, che è presto apparso compatibile con un’attività di vendita illecita di stupefacenti.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Castelnuovo del Garda

Durante un controllo, i carabinieri hanno fermato due persone in un parcheggio dei Quercioli, riscontrando comportamenti sospetti.

Nella serata di domenica, i carabinieri di Amelia hanno arrestato un uomo di 27 anni dell’Amerino per aver trovato in suo possesso sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, tra cui hashish, marijuana e cocaina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

COLTIVAVA 650 PIANTE DI MARIJUANA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

Ultime notizie su Castelnuovo del Garda

Argomenti discussi: Sgominata organizzazione internazionale di traffico di droga tra Svizzera e Italia; Smantellata la rete del narcotraffico tra Svizzera e Italia: nove misure cautelari, indagini anche a Bari; Sgominata banda criminale del Maceratese-Fermano: trafficava droga tra Svizzera e Italia; Sgominata banda che trafficava droga, la base era ad Agno.

Tra Svizzera, Italia e non solo Sgominata un'organizzazione internazionale che trafficava droga, la base era in Ticino?Un'organizzazione internazionale che trafficava droga tra Svizzera, Spagna, Nord Europa e Italia è stata sgominata qualche giorno fa: le operazioni sono state condotte dal Ministero pubblico della Con ... bluewin.ch

Nove misure cautelari per un traffico di droga internazionale tra Svizzera e Italia: coinvolte anche le Marche VIDEOANCONA - Scacco matto ad un vasto traffico di droga. Nove le misure cautelari emesse nei confronti dei vertici e dei membri di un gruppo, ... msn.com

Secondo gli investigatori, l’organizzazione trafficava cocaina, marijuana e hashish - facebook.com facebook