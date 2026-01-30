Toyoda al volante della Yaris GR elettrica a idrogeno in pista a Monaco

A Monaco, sul circuito del Gran Premio, Akio Toyoda ha preso il volante di una Yaris GR elettrica a idrogeno. È stata la prima volta che il CEO di Toyota si è cimentato con questa vettura in pista. La scena ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, curiosi di vedere come si comporta questa versione innovativa del rally car. Toyoda ha dimostrato di credere nelle nuove tecnologie, portando la Yaris a idrogeno sul tracciato di Monaco, dove si respira sempre un’aria di sfida e sperimentazione.

A Monaco, sul circuito del Gran Premio, una GR Yaris ha sorpreso l'attesa del mondo dell'automobilismo con un'uscita in pista che non poteva passare inosservata: alla guida, Akio Toyoda, amministratore delegato di Toyota, ha guidato per la prima volta in assoluto una versione elettrica a idrogeno della GR Yaris, un prototipo pensato per le competizioni di rally. L'evento si è svolto nel gennaio 2026, in un momento in cui il settore del motorsport globale è alla ricerca di soluzioni sostenibili senza rinunciare alle prestazioni. La vettura, sviluppata in collaborazione con il reparto motorsport della casa giapponese, non utilizza il tradizionale motore a benzina né una cella a combustibile, ma un motore endotermico modificato per funzionare con idrogeno liquido.

