Tottenham-Manchester City domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa domenica alle 17:30 il Tottenham riceve il Manchester City in una sfida che promette emozioni. I londinesi arrivano dall’ottavo di finale di Champions League, dopo aver battuto Francoforte e qualificandosi direttamente agli ottavi. Il City, come altri grandi d’Inghilterra, si è già assicurato il passaggio, mentre il Newcastle deve ancora giocare i playoff. La partita si preannuncia combattuta, con le formazioni ufficiali pronte e i pronostici che si fanno sempre più accesi.

Il Tottenham ha coronato una buona fase a gironi di Champions League con una vittoria a Francoforte a metà settimana classificandosi così direttamente per gli ottavi di finale così come Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester City, con il solo Newcastle che dovrà giocare i playoff contro il Qarabagh, il che rende molto probabile che ci saranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

