Torna il bando Mi Metto all’Opera 1,2 milioni per il settore culturale modenese

Dalla Fondazione un budget equivalente a quello dello scorso anno a sostegno di cultura e benessere sociale, patrimonio dinamico e cultura creativa. Domande per aderire al bando entro il 16 marzo È di 1.270.000 euro il budget messo a disposizione da Fondazione di Modena con il bando Mi Metto all’Opera, l’iniziativa che si propone di sostenere e valorizzare il settore culturale nelle sue diverse forme. Il bando si rivolge agli enti locali e ai soggetti del terzo settore, le domande si possono presentare fino alle ore 13 di lunedì 16 marzo 2026. Mi Metto all’Opera prevede due avvisi distinti: uno riservato ai progetti presentati dagli enti locali - Comuni e Unione di Comuni - (budget totale di 670mila euro) e l’altro dedicato ai progetti proposti da soggetti del terzo settore che presentino, tra le finalità principali del proprio statuto, la gestione di attività eo spazi culturali per le arti performative (musica, teatro, danza) o per il cinema (budget totale di 600.🔗 Leggi su Modenatoday.it

