Torna alla Juventus ma non adesso | è il preferito di Spalletti per giugno

La Juventus sta pensando già al futuro, ma non subito. Luciano Spalletti ha scelto il suo preferito per la guida tecnica a partire da giugno, e Ottolini si sta preparando a portarlo alla Cortinassa. La società ha già tracciato la strada, ora manca solo il via libera ufficiale.

Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torna alla Juventus, ma non adesso: è il preferito di Spalletti per giugno Approfondimenti su Juventus Spalletti Adani non ha dubbi su Spalletti: «Fossi nella Juventus gli rinnoverei adesso il contratto in scadenza a giugno per questo motivo» Adani suggerisce alla Juventus di rinnovare subito il contratto di Spalletti, in scadenza a giugno, per consolidare il rapporto con il tecnico. È il preferito di Spalletti: dal nerazzurro alla Juventus per meno di 40 milioni | CM La Juventus sta valutando un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LA NUOVA JUVENTUS DI SPALLETTI Ultime notizie su Juventus Spalletti Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Conte torna allo Stadium da avversario: nella scorsa stagione i fischi si trasformarono in applausi; Le notizie di calciomercato del 27 gennaio 2026: Insigne torna al Pescara, Daniel Maldini va alla Lazio. Il Genoa prende Amorim; Voci da Torino: Elkann valuta la cessione della Juventus a quota 2 miliardi e Tether torna sul tavolo. Torna alla Juve: il 2025 si chiude col botto!La Juve prepara un super colpo di mercato: si tratterebbe di un clamoroso ritorno in bianconero a distanza di anni La Juve studia le strategie da adottare sul mercato per rinforzare la rosa a ... diregiovani.it Juve, torna Kolo Muani? Com'è andata la prima volta a Torino e come va al TottenhamRandal Kolo Muani torna di moda per l’attacco della Juventus. Nella giornata di oggi, la dirigenza bianconera avrà un confronto con quelle. tuttomercatoweb.com I neroverdi tornano sul difensore della Juventus - facebook.com facebook Attenzione a Leonardo Cerri L’attaccante classe 2003 torna alla Juventus NextGen dal prestito al Bari Potrebbe rimanere a Torino ed essere il ‘rinforzo nel reparto avanzato oppure partire nuovamente Vedremo in questi giorni quale sarà il suo futuro @Bar x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.