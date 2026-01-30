Torino vs Lecce ventitreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sabato sera allo Juventus Stadium, Torino e Lecce scendono in campo per la partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A. I granata hanno bisogno di vincere per uscire dalla crisi e risollevare il morale dopo un periodo difficile. Dal lato dei salentini, invece, c’è l’obbligo di fare punti per evitare di scivolare ulteriormente in classifica e mettere in sicurezza la permanenza in categoria. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe, con molto in palio e poche alternative.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I granata devono uscire dalla crisi e non possono più permettersi errori, ma anche i salentini devono fare i conti con una classifica che li vede ad un passo dalla retrocessione. Torino vs Lecce si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dall'inizio del nuovo anno i granata hanno vinto soltanto una partita contro il Verona, poi sono letteralmente sprofondati con ben quattro sconfitte consecutive. Serve dunque una svolta alla luce di una zona retrocessione distante sole sei lunghezze.

