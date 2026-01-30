Dopo aver visto sfumare Tchoca, il Torino ha già manciato un’offerta concreta per un nuovo difensore. La società ha deciso di accelerare e punta a rinforzare la linea arretrata in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi ufficiali.

Milan Como, quando si gioca la sfida? Spunta la data più probabile: l’ufficialità arriverà oggi Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, il mercato non si ferma! Dopo il brusco stop con Tchoca, si torna su quel difensore! Presentata l’offerta

Approfondimenti su Torino Calciomercato

La Roma ha inviato la prima offerta al Tottenham per Radu Dragusin, segnando un passo importante nelle trattative di mercato.

Il Torino ha annunciato l’acquisizione di Joao Pedro Tchoca, giovane difensore brasiliano proveniente dal Corinthians.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Torino Calciomercato

Argomenti discussi: Torino, Baroni: Io e Cairo non parliamo di mercato, non mi compete; Porta Palazzo sfama tutti: vite, fatica e sapori del mercato sensoriale più grande d'Europa; Porta Palazzo, il mercato, le migrazioni e l’ortofrutta che verrà; Balon del Sabato a Torino – Sabato 24 gennaio 2026: il mercato delle pulci più amato per chi ama curiosare nel passato.

Torino, il calciomercato riparte: sfuma Tchoca, assalto al nuovo difensore con offerta già sul tavolo. Le ultimeTorino, il calciomercato riparte: sfuma Tchoca, assalto al nuovo difensore con offerta già sul tavolo. Le ultime Il Torino torna con decisione su Kevin Jappert dopo lo stop improvviso nella trattativa ... calcionews24.com

Tchoca ultimo ma non ultimo? Cosa può fare il Torino nella settimana finale di mercatoIl Torino proprio oggi ha ufficializzato l'ultimo rinforzo del suo calciomercato di gennaio 2026 con l'acquisto del difensore brasiliano Tchoca,. tuttomercatoweb.com

Probabili 11di Roma, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona mentre il mercato conta le ore. Ve le aspettate così dopo il Deadline Day - facebook.com facebook

#Calciomercato #Torino, il punto: da #Tchoca agli esuberi Le ultime novità di mercato in casa granata #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com