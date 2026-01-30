Toni Nadal commenta la protesta delle tenniste di Melbourne, che si sono lamentate per la troppa esposizione mediatica e la mancanza di privacy durante il torneo. Secondo l’ex allenatore, le atlete hanno ragione: lo sport si sta lasciando contaminare dall’intrattenimento e la loro privacy viene sempre più compromessa. La polemica si è accesa dopo che le giocatrici hanno espresso il loro disagio davanti alle telecamere ovunque, anche in campo.

La protesta delle tenniste “ dello zoo di Melbourne “, per l’eccessiva esposizione e la mancanza di privacy a cui sono sottoposti i giocatori a causa della proliferazione di telecamere ovunque, non solo in Australia, ha colpito anche Toni Nadal. Lo zio-mentore-coach di Rafa ci ritorna nella sua rubrica sul Paìs. E scrive: “Capisco perfettamente il disagio che devono provare nell’essere osservati in ogni momento, sapendo, inoltre, che qualsiasi errore, per quanto umano, personale o insignificante, sarà ampiamente pubblicizzato e sottoposto a scrutinio, se non addirittura a scherno”. “Ricordo che, negli anni in cui accompagnavo Rafael, le telecamere erano posizionate quasi esclusivamente in prossimità dei campi centrali; ovvero, al loro ingresso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Toni Nadal: “Le tenniste hanno ragione sulla privacy, l’intrattenimento si sta mangiando lo sport”

