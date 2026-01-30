Dopo aver lasciato la WWE, Tommaso Ciampa si è unito all’AEW. L’ex campione NXT ha spiegato i motivi della sua decisione e ha già ricevuto un’accoglienza calorosa dalla nuova compagnia. A pochi giorni dalla scadenza del suo contratto, ha fatto il grande passo e ora punta a una nuova strada nel wrestling.

L’ex NXT Champion racconta i motivi dietro la sua scelta e il caloroso benvenuto ricevuto dalla nuova compagnia A pochi giorni dalla scadenza del suo contratto con la WWE, Tommaso Ciampa ha ufficialmente iniziato una nuova avventura in AEW. In un’intervista rilasciata a The Takedown on SI, il wrestler italoamericano ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a questa decisione, descrivendola come il risultato di una riflessione maturata nel tempo. Una scelta meditata a lungo. Ciampa ha chiarito che l’addio alla WWE non è stato il frutto di un singolo episodio, ma di un processo graduale. “Lasciare la WWE è qualcosa verso cui mi stavo orientando da parecchio tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tommaso Ciampa: “Ecco perché ho lasciato la WWE per la AEW”

Approfondimenti su Tommaso Ciampa

Tommaso Ciampa ha annunciato ufficialmente che lascerà la WWE al termine del suo attuale contratto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tommaso Ciampa

Argomenti discussi: Ecco cosa farà Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE; Svelato il futuro di Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE; Tommaso Ciampa approda in AEW e punta al TNT Championship – VIDEO; Le prime parole di Tommaso Ciampa dopo il debutto in AEW.

L’AI non è una bolla, ecco perché. L’intervista a Tommaso Corcos (Intesa Sanpaolo)Gli investimenti in intelligenza artificiale faranno nascere le nuove Google. Le borse potrebbero correggere un po’ dopo tre anni di rialzi. Lo spauracchio è inflazione. «Non sono nel campo della ... milanofinanza.it

TOMMASO CIAMPA IS ALL ELITE! L'ex WWE approda subito alla corte di Tony Khan confrontando il TNT Champion Mark Briscoe nell'ultimo episodio di AEW Dynamite. Lo Psycho Killer è già pronto a conquistare il suo primo titolo maggiore in All Elite Wrestli - facebook.com facebook

Tommaso Ciampa firma con la AEW, le sue prime parole #TommasoCiampa #AEW x.com