Tommaso Ciampa | Ecco perché ho lasciato la WWE per la AEW

Da zonawrestling.net 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver lasciato la WWE, Tommaso Ciampa si è unito all’AEW. L’ex campione NXT ha spiegato i motivi della sua decisione e ha già ricevuto un’accoglienza calorosa dalla nuova compagnia. A pochi giorni dalla scadenza del suo contratto, ha fatto il grande passo e ora punta a una nuova strada nel wrestling.

L’ex NXT Champion racconta i motivi dietro la sua scelta e il caloroso benvenuto ricevuto dalla nuova compagnia A pochi giorni dalla scadenza del suo contratto con la WWE, Tommaso Ciampa ha ufficialmente iniziato una nuova avventura in AEW. In un’intervista rilasciata a The Takedown on SI, il wrestler italoamericano ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a questa decisione, descrivendola come il risultato di una riflessione maturata nel tempo. Una scelta meditata a lungo. Ciampa ha chiarito che l’addio alla WWE non è stato il frutto di un singolo episodio, ma di un processo graduale. “Lasciare la WWE è qualcosa verso cui mi stavo orientando da parecchio tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

tommaso ciampa ecco perch233 ho lasciato la wwe per la aew

© Zonawrestling.net - Tommaso Ciampa: “Ecco perché ho lasciato la WWE per la AEW”

Approfondimenti su Tommaso Ciampa

Bryan Danielson: “Ecco perché ho lasciato la WWE per l’AEW.

WWE: Tommaso Ciampa conferma che lascerà la WWE alla scadenza dell’attuale contratto

Tommaso Ciampa ha annunciato ufficialmente che lascerà la WWE al termine del suo attuale contratto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tommaso Ciampa

Argomenti discussi: Ecco cosa farà Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE; Svelato il futuro di Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE; Tommaso Ciampa approda in AEW e punta al TNT Championship – VIDEO; Le prime parole di Tommaso Ciampa dopo il debutto in AEW.

L’AI non è una bolla, ecco perché. L’intervista a Tommaso Corcos (Intesa Sanpaolo)Gli investimenti in intelligenza artificiale faranno nascere le nuove Google. Le borse potrebbero correggere un po’ dopo tre anni di rialzi. Lo spauracchio è inflazione. «Non sono nel campo della ... milanofinanza.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.