Tolto il punteggio extra per il servizio civile ricorso blocca l’assunzione di videoterminalisti in sanità

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha deciso di bloccare temporaneamente l’assunzione di nuovi videoterminalisti in sanità. La causa scatta da un ricorso presentato da un candidato che si oppone alle graduatorie di un concorso pubblico per 38 posti di operatore tecnico. Il tribunale ha ordinato una notifica tramite

Dopo la prima impugnazione, l'Usl ha modificato la graduatoria retrocedendolo. Il giudice amministrativo ordina di notificare l'atto via internet a tutti i concorrenti che potrebbero perdere il posto Il ricorrente, rappresentato dall’avvocato Francesco Augusto De Matteis ha impugnato la delibera n. 1059 del 4 giugno 2025, con cui il direttore generale dell’Usl Umbria 2 aveva approvato la graduatoria del concorso. Il candidato contesta la mancata applicazione, nel suo caso, della riserva di posti prevista per chi ha concluso il Servizio civile universale senza demerito, come previsto da un avviso di riapertura dei termini dell’aprile 2024.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Tolto Punteggio Servizio Civile

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso del ruolo del servizio civile nelle GPS, evidenziando che non dà punteggio ma riserva.

Ancona amplia il servizio farmaceutico territoriale all’ex Crass con l’introduzione di due aperture pomeridiane settimanali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Jannik Sinner archivia in tre set la pratica James Duckworth, col punteggio di 6-1 6-4 6-2, e approda al terzo turno dell'Australian Open. Tutto secondo programma! #tennis #AusOpen - facebook.com facebook