Tiro a volo Italia protagonista a Muscat | 4 medaglie d’oro

Muscat ha sorriso all’Italia del tiro a volo. Nella giornata di oggi si sono conclusi i turni individuali di Trap e Skeet della Friendship Competition Italia-Oman 2026. L’Italia ha conquistato quattro medaglie d’oro, confermando la sua forza in questa disciplina. I tiratori azzurri hanno mostrato sicurezza e precisione, portando a casa risultati importanti in vista delle prossime sfide internazionali.

Muscat sorride all'Italia del tiro a volo. Nella giornata odierna si sono concluse le gare individuali di Trap e Skeet della Friendship Competition ITALIA-OMAN 2026. I risultarti di oggi hanno regalato alla spedizione azzurra un bilancio estremamente positivo, con ben 4 ori. Nel Trap maschile arriva l'oro di Riccardo Mirabile, portacolori delle Fiamme Azzurre, impeccabile già in qualificazione con 120125 e poi dominante anche in finale, chiusa con 2630. Alle sue spalle si piazza Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro), argento con 121125 e 2430, mentre il bronzo va al padrone di casa Hussein Al Shouhumi.

