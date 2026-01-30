Tipico maschio italiano Lorenzo Maragoni al Teatro Verdi

Lorenzo Maragoni porta in scena al Teatro Verdi uno spettacolo che nasce da un ciclo di incontri in varie città italiane. L’attore e autore ha incontrato realtà, persone e associazioni che si confrontano sulla mascolinità, cercando di capire cosa significhi essere “tipico maschio italiano” oggi. Lo spettacolo arriva dopo questa serie di confronti e riflessioni, puntando a mettere in scena le storie e le opinioni raccolte lungo il percorso.

Tipico maschio italiano è un racconto-indagine in due fasi: inizia con un ciclo di incontri in diverse città italiane con realtà, persone e associazioni che, a diverso titolo, si occupano della riflessione sul tema della maschilità, per poi arrivare al debutto di uno spettacolo teatrale che raccoglie e sintetizza il percorso fatto. È possibile affrontare in prima persona – da parte di un uomo - le tematiche maschili ispirandosi al coraggio radicale delle lotte femministe per portare ad una presa di coscienza e un allontanamento del maschio dalla immagine e dal ruolo culturale cui è da secoli legato? È davvero possibile per un maschio liberarsi dal Patriarcato come le donne stanno da tempo cercando attivamente di fare? Tipico maschio italiano rappresenta il tentativo di dare una risposta a questa domanda sia collettivamente, ascoltando e incontrando chi si occupa da tempo a livello professionale e culturale di questi temi, sia personalmente, portando in scena una persona specifica ed una storia.

Venerdì 16 gennaio alle 21, Comacchio a Teatro prosegue la stagione 2026 con l’evento di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam.

