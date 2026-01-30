Tifoso colpito da infarto dopo la partita | il Genoa gli regala una maglia

Un tifoso di 66 anni ha avuto un infarto allo stadio Luigi Ferraris, subito dopo la partita Genoa-Bologna. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e l'uomo è stato portato in ospedale. Nonostante le condizioni siano gravi, il club gli ha regalato una maglia per dimostrargli vicinanza. Il tifoso scherza sui social, dicendo che la partita era “da cardiopatia vera”.

"Partita da cardiopatia veramente": così scherza sui social il 66enne tifoso genoano che, nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, era stato colpito da infarto allo stadio Luigi Ferraris, al termine della partita Genoa-Bologna. Ricoverato all'ospedale Villa Scassi, ha ricevuto una maglia con il suo nome e il numero 5 in omaggio dalla sua squadra del cuore. Il club, oltre a omaggiare il tifoso della maglia, lo ha anche invitato a incontrare i calciatori al centro sportivo Signorini, quando si sarà ripreso. Nel frattempo, guarderà il match di questa sera contro il Lazio dalla sua stanza di ospedale.

