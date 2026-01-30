Tifosi stanchi | le multe per comportamenti incivili pesano sulle tasche di tutti

I tifosi del Gualdo Basket sono nervosi. La società ha ricevuto una multa di 300 euro per comportamenti scorretti di alcuni spettatori durante una trasferta. La squadra chiede ai tifosi di comportarsi meglio, ma intanto le multe pesano sulle tasche di tutti.

Il Gualdo Basket, società di serie B interregionale del girone D, ha lanciato un appello urgente ai propri tifosi dopo aver ricevuto una multa da 300 euro per comportamenti offensivi di alcuni spettatori durante una trasferta. L’ammenda è stata inflitta per insulti rivolti agli arbitri, un problema ricorrente che negli ultimi mesi ha gravato pesantemente sul bilancio della società. La dirigenza, in una nota diffusa sui canali ufficiali, ha reso noto che dal primo gennaio 2026 le sanzioni per simili episodi hanno già raggiunto un totale di 2.513 euro. Un importo che, per un club di piccole dimensioni con un budget limitato, rappresenta un onere insostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, il Gualdo Basket si è schierato contro le offese dei tifosi.

