The Wolf è cominciato il processo d' appello ad affiliati e fiancheggiatori

Questa mattina a Lecce è iniziato il processo d’appello per alcuni presunti affiliati e fiancheggiatori del clan Lamendola-Cantanna. Sono coinvolti uomini che, secondo l’accusa, avrebbero sostenuto e aiutato il gruppo criminale attivo a San Vito Dei Normanni e zone limitrofe. La corte ascolterà le testimonianze e deciderà sul loro ruolo. La decisione si prende dopo mesi di indagini e interrogatori.

"Assente" Gianluca Lamendola, al vertice del clan ritenuto organico alla Scu: la sua condanna era diventata irrevocabile. Alcune difese opteranno per l'istituto del concordato LECCE - È cominciato oggi, venerdì 30 gennaio 2026, il processo d'appello a presunti esponenti e fiancheggiatori del clan Lamendola-Cantanna, attivo a San Vito Dei Normanni e dintorni. È frutto dell'inchiesta “The Wolf” dei carabinieri sanvitesi, coordinati dalla pm Carmen Ruggiero della Dda di Lecce. Il processo celebrato con rito abbreviato ha portato a condanne per oltre 250 anni di carcere a carico di 27 imputati.🔗 Leggi su Brindisireport.it

