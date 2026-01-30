La quarta stagione di The White Lotus si prepara a tornare con nuovi volti e conferme. La serie, creata da Mike White, aggiunge al cast Marissa Long, mentre Helena Bonham Carter e Chris Messina sono stati riconfermati. La produzione si sta già muovendo per portare avanti questa nuova stagione, che promette di sorprendere ancora di più i fan.

New entry di prestigio nel cast della quarta stagione della serie antologica, ideata, scritta e diretta da Mike White, pronta a tornare con la quarta stagione. Marissa Long è entrata a far parte del cast della quarta stagione di The White Lotus e insieme a lei sono state confermate le presenze di Helena Bonham Carter e Chris Messina, che reciteranno nel nuovo ciclo di episodi della serie HBO vincitrice di un Emmy e creata da Mike White. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui personaggi della nuova stagione e sulla trama degli episodi rispetto a quelli già conosciuti ma il cast sarà formato anche da Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan e Jonte Edwards. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The White Lotus 4 si arricchisce: Marissa Long entra nel cast, confermati Helena Bonham Carter e Chris Messina

Si infittiscono le voci riguardo alla quarta stagione di The White Lotus, con Helena Bonham Carter possibile nuova protagonista.

Si intensificano le voci sulla prossima stagione di The White Lotus: Helena Bonham Carter potrebbe entrare nel cast come protagonista.

Argomenti discussi: The White Lotus 4 approda a Saint-Tropez, ecco la nuova location di lusso; Il forged della quarta stagione di White Lotus viene RIVELATO prima dell'affascinante puntata ambientata sulla Costa Azzurra; Negli scenari da sogno di The White Lotus, dalle Hawaii a Saint-Tropez; Vladimir, prima foto della miniserie con Rachel Weisz e Leo Woodall.

The White Lotus 4, ufficializzato il cast: Da Helena Bonham Carter a Chris Messina ecco chi ci saràLa quarta stagione di The White Lotus sarà ambientata in Francia, a Saint-Tropez: HBO ha confermato diversi nomi del cast, compresi Helena Bonham Carter, Chris Messina e Marissa Long. comingsoon.it

The White Lotus 4 si arricchisce: Marissa Long entra nel cast, confermati Helena Bonham Carter e Chris MessinaNew entry di prestigio nel cast della quarta stagione della serie antologica, ideata, scritta e diretta da Mike White, pronta a tornare con la quarta stagione. Marissa Long è entrata a far parte del ... movieplayer.it

Helena Bonham Carter entra nel cast di The White Lotus! L’attrice sarà tra i protagonisti della quarta stagione della serie, che sarà ambientata in Francia. Tra i tanti ruoli di Helena quello di Bellatrix Lestrange nella saga di Harry Potter. - facebook.com facebook

