The Machine Giuliani spettacolo di Antonio Giuliani al Nuovo Teatro Orione

Antonio Giuliani torna in scena al Nuovo Teatro Orione con il suo nuovo spettacolo, “The Machine Giuliani”. Dal 19 febbraio all’8 marzo, l’attore e comico romano porta sul palco una performance che promette di divertire e sorprendere il pubblico. La commedia si presenta come un viaggio tra risate e storie, senza troppi fronzoli, con la semplicità che contraddistingue Giuliani.

Dal 19 febbraio all'8 marzo, Antonio Giuliani torna sul palcoscenico del Nuovo Teatro Orione con il nuovo spettacolo "The Machine Giuliani". "The Machine": una macchina, per definizione, è qualcosa di meccanico e schematico, mentre Antonio Giuliani è esattamente l'opposto, con monologhi frenetici, battute incalzanti, movimento continuo sul palco, una mimica facciale incontenibile. Di meccanico, apparentemente, non c'è nulla. Eppure il segreto è proprio lì. Giuliani nasce artisticamente più di trent'anni fa nei pub di Roma, quando il cabaret non era ancora diffuso e il pubblico non concedeva tregua: pause troppo lunghe significavano interruzioni, controbattute, sfide aperte dalla sala.

Antonio Giuliani torna a calcare il palco del Nuovo Teatro Orione con il suo nuovo spettacolo, "The Machine Giuliani".

