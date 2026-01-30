Cinema Il terzo film di Olivia Wilde presentato al festival statunitense, fra echi di Nichols, Polanski e Allen. Con Seth Rogen, Penelope Cruz e Edward Norton, un cast che dà il meglio di sé Cinema Il terzo film di Olivia Wilde presentato al festival statunitense, fra echi di Nichols, Polanski e Allen. Con Seth Rogen, Penelope Cruz e Edward Norton, un cast che dà il meglio di sé Tra una combinazione di scena indie e Hollywood, con grandi dello sport (Stephen Curry, Billy Jean King e Brittney Griner.), della Storia (il novantunenne attivista sudafricano Mc Maharaj, a Park City per il documentario di Antoine Fuqua Troublemaker) e delle cronache rosa (Harry e Meghan) ad arricchire il mix, Sundance 2026 si avvia verso la conclusione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «The Invite», al Sundance le coppie si specchiano in un rituale sociale

Approfondimenti su Sundance Festival

La recente perdita familiare mi ha fatto rivivere il ricordo dei funerali al sud, momenti centrali delle tradizioni popolari.

L’uso dell’intimo rosso a Capodanno è una tradizione che affonda le sue radici in antiche credenze e rituali di superstizione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sundance Festival

Argomenti discussi: Olivia Wilde al Sundance 2026: Porto il pubblico in una stanza tra gag, sesso e improvvisazione; Olivia Wilde al Sundance: quando l’applauso non è il punto, ma il segnale; The Invite, torna la Olivia Wilde regista: Toccare il fondo è salutare; A24 acquisisce The Invite di Olivia Wilde in un importante accordo al Sundance.

The Invite, torna la Olivia Wilde regista: Toccare il fondo è salutareDopo la sua ultima regia l'abbiamo vista solo nello stravagante Babylon di Damien Chazelle nel 2022 e l'anno scorso nell'episodio che la riguardava della ... ciakmagazine.it

The Invite: A24 ha acquisito i diritti del film diretto da Olivia WildeDopo un'asta durata più giorni, The Invite, il film presentato al Sundance diretto da Olivia Wilde, è stato acquistato da A24. filmpost.it

La regista e attrice presenta “The invite”, il suo terzo film: una commedia social-horror girata in un solo appartamento con Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton - facebook.com facebook