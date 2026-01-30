The Dangers in My Heart – The Movie si mostra nel nuovo trailer doppiato in italiano

Eagle Pictures ha pubblicato il trailer di The Dangers in My Heart – The Movie di Hiroaki Akagi e Dali Chen, distribuito in collaborazione con Yamato Video. Il film arriverà al cinema come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo doppiato in italiano. Attesissima versione cinematografica di uno dei romance più amati degli ultimi anni, "The Dangers in My Heart – The Movie" è tratto dal manga omonimo di Norio Sakurai, uno dei titoli più apprezzati grazie a una scrittura intima, ironica e sorprendentemente realistica. Pubblicato con grande successo in Giappone su Champion Cross da Akita Shoten e in Italia da J-POP Manga, l'opera ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

