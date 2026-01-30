The Beauty | la recensione della prima stagione

Uno degli ideatori più controversi del panorama televisivo torna con un nuovo progetto. La prima stagione di The Beauty, prodotto per Disney+, promette di sorprendere ancora. La serie, attesa da molti, ha già suscitato discussioni tra fan e critici, che si chiedono cosa porterà questa volta. La data di uscita è prevista per il 2026, e l’attesa cresce di giorno in giorno.

Uno degli ideatori più grotteschi del panorama televisivo moderno torna con un nuovo (e ambizioso) prodotto per Disney+: The Beauty ( 2026 ). La serie, ispirata alla graphic novel di Jeremy Haun e Jason Hurley, parla di un’indagine della polizia che vede coinvolti una serie di omicidi (e autoimplosioni) a seguito della contrazione di un nuovo virus virale che rende le persone esteticamente attraenti. Nel cast, troviamo un’affiatata coppia di protagonisti formata da Evan Peters e Rebecca Hall, assieme a Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope e Isabella Rossellini. La trama di The Beauty. Cosa succederebbe se scoprissimo l’esistenza di una malattia sessualmente trasmissibile capace di rendere chiunque irresistibilmente bello, ma con effetti potenzialmente mortali? Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett vengono inviati a Parigi per indagare su un virus misterioso noto come The Beauty. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

