Tg3 Maryna scambiata per Serena Brancale | VIDEO

Questa mattina al Tg3 è successo un episodio curioso. Maryna, che recentemente aveva imitato la cantante Serena Brancale, è stata scambiata proprio per lei durante il telegiornale. La confusione si è fatta notare in diretta, lasciando sorpresa gli spettatori e il pubblico sui social. È l’ultimo errore in una serie di gaffe che coinvolgono personaggi del mondo dello spettacolo durante i notiziari.

Altra gaffe su un altro big di Sanremo: al Tg3 Maryna, che aveva imitato la cantante pugliese, è stata scambiata per Serena Brancale Oggi al Tg3, durante un servizio di presentazione per Sanremo, nel parlare di Serena Brancale, che sarà concorrente a Sanremo, è stata mostrata un’immagine di Maryna. E’ stata Maryna a segnalare l’accaduto, una gaffe che sembra un deja-vù. Infatti, durante l’annuncio dei Big di Sanremo anziché l’immagine di Aka7even, è stata mostrata quella di Stefano Scala, un tiktoker. Adesso, invece, è il Tg3 a commettere un errore e nel mirino ci è finita Serena Brancale. Maryna sui social ha condiviso questo video ed ha scritto: “Finalmente ve lo posso dire, canterò a Sanremo”, ironizzando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

