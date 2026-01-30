Tg3 Maryna scambiata per Serena Brancale | VIDEO

Questa mattina al Tg3 è successo un episodio curioso. Maryna, che recentemente aveva imitato la cantante Serena Brancale, è stata scambiata proprio per lei durante il telegiornale. La confusione si è fatta notare in diretta, lasciando sorpresa gli spettatori e il pubblico sui social. È l’ultimo errore in una serie di gaffe che coinvolgono personaggi del mondo dello spettacolo durante i notiziari.

Altra gaffe su un altro big di Sanremo: al Tg3 Maryna, che aveva imitato la cantante pugliese, è stata scambiata per Serena Brancale Oggi al Tg3, durante un servizio di presentazione per Sanremo, nel parlare di Serena Brancale, che sarà concorrente a Sanremo, è stata mostrata un’immagine di Maryna. E’ stata Maryna a segnalare l’accaduto, una gaffe che sembra un deja-vù. Infatti, durante l’annuncio dei Big di Sanremo anziché l’immagine di Aka7even, è stata mostrata quella di Stefano Scala, un tiktoker. Adesso, invece, è il Tg3 a commettere un errore e nel mirino ci è finita Serena Brancale. Maryna sui social ha condiviso questo video ed ha scritto: “Finalmente ve lo posso dire, canterò a Sanremo”, ironizzando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tg3, Maryna scambiata per Serena Brancale | VIDEO Approfondimenti su Sanremo Serena Brancale Gaffe al TG3, Maryna scambiata per Serena Brancale: la foto dell’imitazione nel lancio su Sanremo Durante il telegiornale del TG3 si è verificato un errore che ha fatto sorridere molti. Serena Brancale reinterpreta All I Want For Christmas Is You La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sanremo Serena Brancale Gaffe al TG3, Maryna scambiata per Serena Brancale: la foto dell’imitazione nel lancio su SanremoSvista durante l'edizione del TG3: per annunciare il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, viene mostrata la foto dell'influencer Maryna ... fanpage.it Piccolo incidente per il TG3 Gaffe durante la diretta per annunciare il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, viene mostrata la foto dell’influencer Maryna che la imita a Tale e Quale Show. La reazione dell'attrice - facebook.com facebook

