Testo e significato di Fate Vobis il freestyle di Lazza in cui canta che non c’è più il rap e neanche la trap

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Lazza ha pubblicato un nuovo freestyle intitolato

Lazza ha pubblicato nelle scorse ore "Fate Vobis", il freestyle che annuncia l'arrivo del secondo capitolo del mixtape "J", a sei anni dal primo. Qui il testo e il significato della canzone.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lazza Fate Vobis

Testo e significato di Prostata Enflamada, Checco Zalone fa il record al cinema e canta la paura di invecchiare

Testo e significato di Esibizionista, Annalisa canta la libertà contro un uomo tossico ed è prima in radio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lazza Fate Vobis

Argomenti discussi: Il ritorno (attesissimo) di Harry Styles con ‘Aperture’: Non ho più assi nella manica, vado avanti pulito; Bresh, è uscito il singolo Introvabile: testo e significato; Bruce Springsteen sfida Trump con la nuova canzone Streets of Minneapolis; Testo e significato di Berlino, la canzone di Ernia dedicata alla sorella che ha spodestato Annalisa in radio.

testo e significato diTesto e significato di Berlino, la canzone di Ernia dedicata alla sorella che ha spodestato Annalisa in radioErnia è primo in classifica con Berlino, canzone contenuta nel suo ultimo album Per Soldi e Per Amore e dedicato alla sorella ... fanpage.it

testo e significato diMeravigliosa creatura di Gianna Nannini, il significato: Turbini e tempeste io cavalcheròIl significato e il testo completo di Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, una delle canzoni italiane più intense e amate. donnaglamour.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.