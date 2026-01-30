Terrore a Goteborg | esplosione all' interno dell' Università

Un’esplosione ha scosso l’università di Goteborg, causando il panico tra studenti e cittadini. La polizia ha subito circondato l’area e sta conducendo un’operazione di sicurezza. Al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’incidente, ma le forze dell’ordine stanno indagando e cercando di capire cosa sia successo realmente. La zona è stata evacuata e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Terrore in Svezia. In corso un'imponente operazione di polizia nel centro città di Goteborg. Secondo quanto riportano i media locali, la polizia è entrata nell'edificio dell'università. Alcuni testimoni raccontano di aver udito degli spari e di essere stati evacuati dagli agenti. Sul posto ci sono anche diverse ambulanze.

