Terni Roberto Pastura | Una nuova stagione di lavoro e sviluppo con l’ingresso nella Zes

Immaginiamo una Terni che riparte, pronta a riaccendere il motore economico del Centro Italia. Il nuovo progetto di sviluppo si concentra sull’ingresso nella Zes, con l’obiettivo di attirare imprese e creare nuovi posti di lavoro. Roberto Pastura parla di una “nuova stagione” per la città, che vuole tornare a essere un polo dinamico e competitivo. La speranza è che le aziende trovino meno ostacoli e più opportunità, in un’area che si prepara a diventare sempre più attrattiva per chi vuole investire.

Immaginiamo una Terni che torni ad essere il motore produttivo del Centro Italia, un luogo dove chi ha un’idea d’impresa non trova ostacoli, ma braccia aperte. Questa non è solo una speranza, è l’obiettivo concreto del mio impegno per la Zes Unica, la grande corsia preferenziale voluta dal Governo Meloni per rilanciare i nostri territori. Ho presentato un atto ufficiale perché sono convinto che Terni, con la sua storia industriale e la sua posizione strategica, abbia tutte le carte in regola per guidare questa rinascita. La Zes significa che chi investe a Terni può ottenere sconti fiscali, sotto forma di credito d’imposta, che vanno dal 15% al 35% dell'investimento fatto.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Roberto Pastura

Roberto Pastura, consigliere comunale di Terni, critica Unicoop per aver deciso di tagliare e dismettere Superconti, secondo lui un tradimento degli impegni assunti al momento dell’acquisizione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roberto Pastura

Argomenti discussi: Terni nella Zes: una nuova stagione di lavoro e di sviluppo; Nuovo ospedale, Stefano Bandecchi chiama all’appello i ternani: Venite con noi al sit-in a Perugia.

Terni, la scalata di due ex questori: Carmine Belfiore vice capo della polizia lascia la questura di Roma a Roberto MassucciTERNI - «Sono emozionato e orgoglioso di questo riconoscimento, è la realizzazione di un sogno che non ho mai nascosto. Terni mi ha portato bene, è la città del mio primo incarico da questore. Ricordo ... ilmessaggero.it

Appuntamento questa sera, venerdì 23 Gennaio, AM Terni Television, canale 84, ore 21,00, con Tribuna Politica. Ospiti in studio: Roberto Pastura (FDI), Marco Schenardi (AP) e Leonardo Patalocco (PD). Conduce in studio: Alberto Favilla - facebook.com facebook