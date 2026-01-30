Tenta truffa a Brescello il vicino di casa lo fa arrestare

Una pensionata di 90 anni è stata presa di mira da un truffatore che ha tentato di approfittarsi della sua paura. L’uomo ha chiamato sostenendo che un suo familiare aveva avuto un incidente grave e chiedendo soldi per aiutarlo. Fortunatamente, il vicino di casa ha capito subito cosa stava succedendo e ha chiamato le forze dell’ordine. Grazie alla sua prontezza, il truffatore è stato arrestato prima che potesse portare a termine il suo piano.

Brescello (Reggio Emilia), 30 gennaio 2026 – Con la classica tecnica del finto grave incidente stradale accaduto a un familiare, è stata tentata la truffa ai danni di una pensionata novantenne. Ma l’attenzione prestata da un vicino di casa ha permesso di bloccare il malvivente, poi arrestato dai carabinieri della caserma di Gualtieri, subito intervenuti sul posto. E’ accaduto ieri a Brescello. La pensionata è stata raggiunta dalla telefonata di un falso maresciallo dei carabinieri che annunciava un grave incidente che doveva essere accaduto alla figlia. Con un falso avvocato è stato chiesto di consegnare denaro o oggetti di valore per pagare la cauzione che avrebbe evitato l’arresto della parente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta truffa a Brescello, il vicino di casa lo fa arrestare Approfondimenti su Brescello Truffa Tenta la truffa ma finisce in trappola. Anziana lo smaschera e lo fa arrestare Un tentativo di truffa si trasforma in un clamoroso fallimento grazie all’astuzia di un’anziana. Roma: tenta truffa del finto incidente ma anziana vittima chiama agenti e lo fa arrestare Un uomo ha tentato di ingannare un’anziana con la tecnica del “finto incidente” a Roma. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Catania, tenta la truffa ad un poliziotto libero dal servizio, denunciato 22enne Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che il giovane si sarebbe ormai specializzato in questo genere di truffe, visti i suoi numerosi precedenti specifici.... - facebook.com facebook Tenta truffa dello specchietto ma la vittima è un poliziotto, denunciato. A Catania, agente libero dal servizio fa intervenire le Volanti #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.