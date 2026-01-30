Tennis Alcaraz si ferma e Zverev sbotta | Proteggete sempre lui

La semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev ha generato tensione. Alcaraz si è fermato durante il match, e Zverev si è infuriato chiedendo di proteggere sempre il suo avversario. La scena ha fatto discutere gli appassionati e ha acceso le polemiche sulla gestione degli infortuni nel torneo.

Roma, 30 gen. (askanews) – La semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si è trasformata in un caso. Nel terzo set, sul 5-4, lo spagnolo ha accusato crampi evidenti e un forte malessere, arrivando a dire al suo angolo: “Ho vomitato, non so se prendere qualcosa”. La richiesta di intervento medico ha portato alla concessione di un medical timeout. Una decisione che ha fatto esplodere la protesta di Zverev. “Non potete curarlo per i crampi”, ha urlato il tedesco verso il giudice di sedia, aggiungendo poi al supervisor: “Proteggete sempre gli stessi giocatori” riferendosi ad Alcaraz e Sinner.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev si scaglia contro gli organizzatori, accusandoli di aver tutelato troppo Alcaraz e Sinner.

Dopo un lungo scambio nel terzo set degli Australian Open, Alexander Zverev si è infuriato con gli arbitri per aver concesso un medical time-out a Carlos Alcaraz.

