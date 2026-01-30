Tennis Alcaraz | Ho lottato fino alla fine con il cuore

Carlos Alcaraz parla dopo aver vinto una partita difficile a Roma. Il giovane tennista spagnolo ha raccontato di aver lottato fino alla fine con il cuore, insistendo sul fatto che bisogna sempre credere in se stessi, anche quando le cose si fanno complicate. La sua vittoria arriva dopo una sfida intensa, che ha dimostrato la sua determinazione e la sua tenacia sul campo.

Roma, 30 gen. (askanews) – “Credere. Credere sempre. Dico sempre che bisogna credere in se stessi, a prescindere dalle difficoltà che si stanno attraversando”. Così Carlos Alcaraz dopo il successo contro Zverev che gli vale la finale degli Australian Open, la prima in carriera. “Devi continuare a credere in te stesso in ogni momento – continua – Stavo faticando a metà del terzo set. Dal punto di vista fisico è stata una delle partite più impegnative che abbia mai giocato nella mia giovane carriera. Ma mi ero già trovato in situazioni del genere, quindi sapevo cosa dovevo fare. Dovevo metterci il cuore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

