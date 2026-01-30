Tempo scooter il disastro di Roma dopo il diluvio | buche come crateri e allagamenti

Questa mattina, le strade di Roma mostrano il loro volto più difficile dopo il diluvio. Le piogge intense hanno trasformato le vie della città, già compromesse, in veri e propri campi minati. Buche profonde come crateri e allagamenti diffusi rendono difficile la circolazione e mettono in crisi i mezzi di trasporto. Dejan Cetnikovic, del Tempo Scooter, ha percorso le zone più colpite, documentando un quadro di emergenza che richiede interventi immediati.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato per le martoriate strade di Roma. Basta un po' di pioggia e la situazione di buche, voragini e allagamenti diventa ingestibile. Per non parlare della manutenzione di tombini e caditoie. Ecco il messaggio dei romani al sindaco Gualtieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tempo scooter, il disastro di Roma dopo il diluvio: buche come crateri e allagamenti Approfondimenti su Roma abbattuta Buche come crateri. Così cresce il pericolo per auto e scooter. Critica la Montefeltro Le buche sulle strade di Pesaro stanno diventando un pericolo crescente per auto e scooter. Parco avventura urbano a Palermo: "Vi porto nel safari cittadino tra buche e crateri" Il parco avventura urbano di Palermo, situato in via Uditore, offre un’esperienza originale nel contesto cittadino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma abbattuta Argomenti discussi: Perché le mareggiate in Sicilia sono state così devastanti: cosa sono le onde di tempesta e lo swell. Scopri il nuovo NMAX 125: lo scooter che ti semplifica la giornata e ti restituisce tempo. Compatto nel traffico, comodo negli spostamenti, pronto a portarti ovunque tra centro, mare e colline spezzine con la leggerezza di chi ha scelto bene. Se stai cercando un facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.