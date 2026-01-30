Tempio capitolino a Sarsina Buonguerrieri FdI | Dal governo 3 milioni per realizzare il parco archeologico

Il governo mette a disposizione tre milioni di euro per il parco archeologico di Sarsina, dove sorge il Tempio capitolino. Il Consiglio superiore dei Beni culturali ha dato l’ok al progetto, che prevede anche spazi culturali polifunzionali per i cittadini. L’annuncio arriva dai rappresentanti di Fratelli d’Italia, che sottolineano come l’intervento porterà nuova vita a un sito storico importante.

"Ancora una volta - spiega Buonguerrieri - alle parole sono seguiti i fatti. Il progetto dovrà naturalmente seguire il suo iter, ma intanto il finanziamento è stato approvato" "Il Consiglio superiore dei Beni Culturali ha approvato un progetto dal valore complessivo di tre milioni di euro per un intervento di realizzazione del parco archeologico a Sarsina, dove sorge il Tempio capitolino", che contemplerà anche luoghi culturali polifunzionali a beneficio dei cittadini". A dare l'annuncio è la deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri. "Ancora una volta - prosegue Buonguerrieri - alle parole sono seguiti i fatti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Tempio capitolino Sarsina

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Taglio del nastro per il nuovo ufficio di Coldiretti Roma a Marino, che rappresenta un presidio sul territorio, ancora più vicino alle aziende e ai cittadini. All’inaugurazione il direttore provinciale e regionale Carlo Picchi e il vicedirettore capitolino Giuseppe St - facebook.com facebook