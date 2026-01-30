La Protezione Civile ha emesso un allerta rossa per le regioni meridionali, dove venti intensi e onde alte fino a sette metri si fanno sentire. Le autorità invitano la popolazione a restare a casa e a evitare spostamenti non necessari. Molti porti sono stati chiusi e le scuole hanno già annunciato chiusure in alcune zone. La situazione si fa critica, e si aspettano nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

Un ciclone in formazione minaccia le regioni meridionali italiane con venti violenti, mare agitato e onde alte fino a sette metri. L’evento, previsto per la fine del weekend, colpirà soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria, aree già duramente colpite dai fenomeni meteorologici degli ultimi giorni. Il vento, che si intensificherà soprattutto nel corso del sabato, sarà dominato dal Maestrale, con raffiche che supereranno i 90 chilometri orari sulla costa sarda e sicula, e potrebbero raggiungere i 100 kmh in mare aperto. Le onde, generate dallo scontro tra la depressione in movimento e le correnti atmosferiche, raggiungeranno picchi di 7 metri lungo le coste occidentali dell’isola e nelle acque del Canale di Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta in arrivo: venti intensi e mare agitato minacciano le regioni meridionali con onde fino a sette metri

Approfondimenti su Tempesta in arrivo

Nelle ultime ore, il mare di Marina di Pisa si presenta agitato, con onde che raggiungono i 5 metri di altezza a causa di un forte vento.

