Teleriscaldamento e polo del Caleotto | Serietà e responsabilità del progetto E le firme della Lega?

Il Partito Democratico di Lecco accoglie con soddisfazione l’ok finale dalla Provincia per la centrale di cogenerazione nel polo di teleriscaldamento del Caleotto. La notizia arriva in un momento in cui si parla molto di progetti energetici e di responsabilità, ma anche di possibili polemiche sulle firme politiche dietro l’iniziativa. La questione ora si sposta sulla realizzazione vera e propria e sulle eventuali implicazioni politiche, con alcuni che puntano il dito sulla Lega.

Il PD Lecco attacca la Lega e Carlo Piazza: "Grande ipocrisia, hanno alimentato paure per mesi. A chi consegnerete le firme? Alla Regione (Lega) che ha escluso la VIA o alla Provincia (Lega) che ha autorizzato? Gli atti smentiscono l'incompetenza di chi vorrebbe guidare Lecco" Il Partito Democratico della città di Lecco esprime soddisfazione per l'autorizzazione definitiva rilasciata dalla Provincia di Lecco alla realizzazione della centrale di cogenerazione del polo di teleriscaldamento del Caleotto. Si conclude così un percorso lungo e complesso, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli enti competenti e che si è sviluppato nel pieno rispetto delle valutazioni ambientali e sanitarie previste dalla normativa.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lecco Polo

La Provincia di Lecco ha dato il via libera alla costruzione della nuova centrale di cogenerazione a Polo Caleotto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lecco Polo

Argomenti discussi: Teleriscaldamento, la Provincia autorizza la centrale di cogenerazione Polo Caleotto; Autorizzata la centrale del teleriscaldamento al Caleotto: ok anche dalla Provincia; Centrale del Caleotto: a chi le consegna le firme Carlo Piazza?; Lecco: via libera alla centrale di cogenerazione Polo Caleotto.

Teleriscaldamento, la Provincia autorizza la centrale di cogenerazione Polo CaleottoVia libera ad Acinque Greenway Energy dopo percorso complesso con verifica VIA di Regione. Limiti emissioni più severi della normativa. Approfondimenti dopo segnalazione di Valsecchi e Cesana conclusi ... leccotoday.it

Teleriscaldamento: la rete supera i 100 km. Oltre 40mila gli alloggi raggiuntiIl teleriscaldamento a Bergamo: una realtà virtuosa come poche altre, in Italia, ma pure in Europa. Entro la fine del 2025 il calore distribuito nelle case e negli edifici della città allacciati alla ... ecodibergamo.it

Il teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine: riscaldare in modo sostenibile e creare valore dal legno Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Fiper- Federazione Italiana di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, h - facebook.com facebook