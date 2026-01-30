Questa mattina ad Ascoli si è tenuto un incontro tra tecnici e autorità per discutere come migliorare la prevenzione contro rischi idrogeologici e marini. La riunione si è svolta in Prefettura, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche per rendere più sicure le zone a rischio, in particolare in vista del pericolo di maremoto.

Si è svolta in Prefettura ad Ascoli Piceno una riunione tecnica e istituzionale dedicata al rafforzamento della prevenzione dei rischi idrogeologici e marini, con particolare attenzione al pericolo di maremoto. L’incontro, convocato su iniziativa delle autorità locali e nazionali, ha riunito esperti del settore, rappresentanti delle forze dell’ordine, funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e rappresentanti delle amministrazioni comunali della costa marchigiana. L’obiettivo principale è stato l’analisi dei protocolli di allerta e risposta in caso di eventi estremi, con un sulle aree più vulnerabili del territorio, in particolare quelle costiere e montane a rischio frane e alluvioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tecnici e autorità si confrontano ad Ascoli per rafforzare la resilienza ai rischi idrogeologici e marini

