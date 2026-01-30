Tatuaggi nuova stretta con il decreto sul melanoma | ecco cosa cambia

La legge sui tatuaggi cambia ancora. Dopo l’approvazione definitiva da parte di Camera e Senato, ora ci sono nuove regole per chi si fa un tatuaggio. La normativa mira a migliorare la prevenzione del melanoma, con alcune modifiche al testo originale. I titolari di studi dovranno seguire nuove procedure e controlli più stringenti. La novità entra in vigore a breve e sicuramente farà discutere.

Arriva un novità nel mondo dei tatuaggi. Prima la Camera e poi il Senato ha approvato, con alcune modifiche, il nuovo disegno di legge dedicato alla prevenzione del melanoma. Verrà così introdotto l’obbligo di firmare un consenso informativo per chi decide di farsi un tatuaggio. LA NUOVA STRETTA SUI TATUAGGI – L’articolo 3 presente nel nuovo ddl sul melanoma, introduce una novità per i tatuatori e per i loro clienti. Sarà obbligatorio firmare un consenso informativo sui tatuaggi “al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio, di tutelare il professionista tatuatore e di contribuire alla prevenzione del melanoma”.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Senato ha approvato una nuova legge che cambia le regole sui tatuaggi.

Una nuova legge punta a regolamentare l’attività dei tatuatori introducendo il consenso informato.

