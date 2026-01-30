Taranto stringe collaborazione con Europe Direct per rafforzare il legame con l’Unione europea

Taranto stringe un nuovo accordo con Europe Direct, il network ufficiale dell’Unione europea. Comune e Provincia lavorano insieme per rafforzare i rapporti con Bruxelles e migliorare la comunicazione sui temi europei. Nei prossimi mesi, l’obiettivo è rendere più accessibili le informazioni e coinvolgere maggiormente i cittadini nelle iniziative europee.

