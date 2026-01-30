Taranto stringe collaborazione con Europe Direct per rafforzare il legame con l’Unione europea
Taranto stringe un nuovo accordo con Europe Direct, il network ufficiale dell’Unione europea. Comune e Provincia lavorano insieme per rafforzare i rapporti con Bruxelles e migliorare la comunicazione sui temi europei. Nei prossimi mesi, l’obiettivo è rendere più accessibili le informazioni e coinvolgere maggiormente i cittadini nelle iniziative europee.
Il Comune e la Provincia di Taranto hanno siglato un accordo di collaborazione con Europe Direct, il network ufficiale dell’Unione europea per la comunicazione e l’informazione sui temi europei. L’iniziativa, avviata nei giorni scorsi, rappresenta un passo strategico per rafforzare i legami tra la città pugliese e le istituzioni europee. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza tra cittadini, imprese e istituzioni locali riguardo ai fondi, alle politiche e agli strumenti messi a disposizione dall’Unione per lo sviluppo territoriale, in particolare in settori chiave come l’ambiente, l’innovazione e la transizione energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Taranto Europe Direct
Verona al centro dell'Unione europea: il Comune si aggiudica il servizio "Europe Direct" per i prossimi cinque anni
Papa Leone XIV convoca il Concistoro il 7 e l’8 gennaio, per rafforzare la «collaborazione con i cardinali»
Ultime notizie su Taranto Europe Direct
La regione Puglia attiva la collaborazione con l’Oms per le valutazioni sanitarie a TarantoOggetto della collaborazione: la realizzazione di una Valutazione d’impatto sanitario per la città di Taranto, relativamente agli scenari del piano di decarbonizzazione proposto dalla Regione, a ... quotidianosanita.it
A Taranto il primo servizio di 'disability management' per le impreseTARANTO - Favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e supportare le imprese del territorio, in particolare le piccole e medie, nella gestione dei percorsi di inserimento. (ANSA) ... ansa.it
Europe Direct Puglia | Bari - facebook.com facebook
E' attivo lo sportello Europe Direct dell' @unisa dove puoi trovare informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione europea, aperto ogni giovedì dalle 10 alle 13 presso la sede dell' OCPG @policomunis. Vienici a trovare oppure visita il sito europedirectsalern x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.