Tali e Quali stasera venerdì 30 gennaio l’ultima puntata | chi vincerà?

Questa sera va in scena l’ultima puntata di ‘Tali e Quali’. Nicola Savino conduce lo show, che arriva alla fine della sua stagione. I concorrenti si sfidano ancora, mentre il pubblico aspetta di scoprire chi si aggiudicherà il titolo. La trasmissione va in onda alle 21, con l’ultima chance per gli artisti di lasciare il segno.

(Adnkronos) – Questa sera, venerdì 30 gennaio, andrà in onda la quarta e ultima puntata di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino in onda alle 21.30 su Rai. La puntata decreterà il campione assoluto del programma che mette al centro aspiranti artisti accomunati da una forte somiglianza fisica e vocale con grandi interpreti della musica italiana e internazionale. A contendersi il titolo sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma saranno i concorrenti classificati ai primi due posti nelle tre puntate precedenti, che hanno conquistato pubblico e giuria con esibizioni particolarmente riuscite, insieme ai quattro artisti vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024, chiamati a rimettersi in gioco in una sfida che unisce esperienza e nuove interpretazioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Tali Quali

Venerdì 16 gennaio si è svolta la seconda puntata di Tali e Quali 2026, condotta da Nicola Savino con Francesco Totti come ospite.

Raffaele De Benedictis ha conquistato la vittoria nella terza puntata di Tali e Quali 2026, andata in onda venerdì 23 gennaio.

Ultime notizie su Tali Quali

